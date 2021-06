Non accetta la fine della loro relazione e aggredisce la compagna: denunciato un 34enne

La donna ha dovuto fare ricorso alle cure dell’ospedale di Latina; l’uomo deferito per maltrattamenti in famiglia

Non accetta la fine della loro relazione e aggredisce la compagna: i fatti sono accaduti a Latina Scalo e hanno portato alla denuncia di un uomo di 34 anni. Le indagini sono state condotte dai carabinieri che nella serata dello scorso 13 giugno hanno fatto scattare il provvedimento nei confronti del 34enne.

Secondo quanto ricostruito dai militari della locale Stazione è stata la fine della loro storia a causare l’ira dell’uomo che ha aggredito la convivente, una donna di 36 anni.

La donna ha dovuto fare ricorso alle cure del personale medico dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa delle ferite riportate che sono state giudicate guaribili in 15 giorni. Il 34enne è stato invece denunciato per maltrattamenti in famiglia; dei fatti i carabinieri hanno informato anche il Centro antiviolenza donne.