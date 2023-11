Aggredita e ferita con un vetro rotto dal marito, scappa e si rifugia dai carabinieri

Aggredita e ferita con un vetro rotto in casa dal marito è riuscita a scappare per poi recarsi dai carabinieri dove ha denunciato tutto facendo arrestare l’uomo. E’ accaduto la notte scorsa a Nettuno dove i militari della locale Stazione hanno fatto scattare le manette ai polsi di un uomo di origini nigeriane di 48 anni; le accuse a suo carico sono quelle di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

A permettere di arrestare il 48enne è stata proprio la denuncia della donna, una 44enne sua connazionale, che la notte scorsa si è presentata presso la Stazione carabinieri di Nettuno con una vistosa ferita da taglio al braccio destro. Subito è stata soccorsa dai militari che hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 che l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale.

La vittima ha poi denunciato quanto accaduto raccontando di essere stata aggredita dal marito in un primo momento solo verbalmente; l’uomo, in un secondo momento, dopo aver infranto accidentalmente una finestra avrebbe utilizzato un pezzo di vetro ferirla. Fortunatamente la vittima è riuscita a divincolarsi e a raggiungere la Stazione dei carabinieri per chiedere aiuto. Immediatamente i militari si sono diretti presso l'abitazione della coppia e hanno trovando il 48enne ancora in casa e lo hanno bloccato; dopo essere stato identificato e al termine delle formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Velletri.