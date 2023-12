Padre e figlio minacciano e picchiano un operaio, poi gli rubano l’auto e scappano

Hanno aggredito un operaio, picchiandolo e minacciandolo, poi gli hanno rubato l’auto riuscendo quindi a scappare facendo perdere le proprie tracce. Padre e figlio, rispettivamente di 47 e 24 anni, sono stati arrestati dai carabinieri.

I fatti sono avvenuti nella giornata di eri, sabato 16 dicembre, tra Sezze e Aprilia; nel centro lepino si è infatti consumata l’aggressione mentre nella zona di Campo di Carne padre e figlio sono stati trovati dai carabinieri e arrestati.

Dopo l’allarme alla centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri sono state diramate le ricerche dei due uomini, e in breve tempo l’auto è stata intercettata dai militari della stazione di Sezze anche grazie all’impianto satellitare di cui disponeva il mezzo. Dopo varie localizzazioni, per le quali è stata fondamentale l’attività di coordinamento delle centrali operative di Latina ed Aprilia, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia insieme ai colleghi della Stazione di Cisterna, hanno trovato la vettura in via Callas ad Aprilia, in località Campo di Carne, nei pressi del campo sportivo dove i militari sono riusciti anche a bloccare i due rapinatori, poi arrestati.

Così come disposto dall’Autorirtà Giudiziaria i due uomini sono infine portati in carcere.