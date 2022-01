Anziana aggredita e colpita con un bastone da un’altro ospite in una Rsa, è grave al Goretti

Sono in corso le indagini dei carabinieri su quanto accaduto ieri, venerdì 21 gennaio, all’interno di una Rsa di Sezze dove un’anziana ospite è stata aggredita e colpita con un bastone da un uomo di 89 anni, anche lui ospite della stessa struttura.

I fatti, secondo una prima ricostruzione dei militari, sono accaduti nel pomeriggio quando un’operatrice ha chiamato tutti gli ospiti della Residenza sanitaria per un momento da vivere insieme. E’ stato allora che l’89enne, per cause ancora da chiarire, con un bastone ha colpito prima l’anziana signora di 87 anni e poi la stessa infermiera intervenuta per placare l’uomo.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 che hanno medicato l’operatrice sanitaria, che non ha riportato gravi lesioni, mentre per la donna è stato reso necessario il trasporto presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze mentre la posizione dell’anziano è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Il compito dei militari dell’Arma è ora quello di chiarire cosa sia effettivamente accaduto e come l’uomo sia riuscito a reperire il bastone.