Si rifiuta di fornire le generalità, poi durante i controlli aggredisce i carabinieri

Violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: queste le accuse di cui deve rispondere un uomo di 55 anni arrestato nella serata di ieri, sabato 6 luglio, dai carabinieri ad Aprilia. Tutto è nato da un controllo di alcune persone per degli schiamazzi provenienti da un parcheggio.

I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in supporto della polizia locale. Nel corso dei primi controlli l’uomo, che vive nella città nel nord della provincia pontina, ha rifiutato di fornire le sue generalità, poi all’arrivo dei carabinieri ha tentato di scappare ma è stato bloccato poco dopo. E’ stato in questo momento che proprio con i carabinieri è iniziata una colluttazione nel corso della quale un appartenente all’Arma è rimasto contuso.

Il 55enne è stato quindi arrestato e portato negli uffici del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia per le formalità di rito al termine dei quali è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna come disposto dall’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.