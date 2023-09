Nuova udienza questa mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Clara Trapuzzano del processo per direttissima a carico di Davis Coluzzi, il 29enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale, evasione dai domiciliari e lesioni nonché di calunnia per l’aggressione messa a segno a Cisterna ai danni del locale comandante della Guardia di finanza e per le pesanti accuse rivoltegli nella precedente udienza del processo.

Il giudice ha accolto la richiesta dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Pazienti, di rito abbreviato condizionato all’audizione della vittima così come ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile del luogotenente Mario Serra, rappresentato dall’avvocato Gianni Lauretti.

Ed è stata la vittima a ricostruire in aula i fatti di quel giorno raccontando che mentre si trovava con una collega in borghese nel quartiere di San Valentino per scattare alcune fotografie ad un immobile confiscato Coluzzi si era affacciato da un balcone ed aveva iniziato ad insultarli pesantemente nonostante si fossero qualificati. Poi era sceso in strada, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, e lo aveva aggredito colpendolo con un pugno sul volto provocandogli la frattura del setto nasale. A bloccare il 29enne erano stati alcuni agenti di polizia chiamati ad intervenire mentre Serra era stato portato al Goretti per una frattura del setto nasale. La difesa dell’imputato, che è tuttora detenuto, in udienza ha anche offerto un acconto per il risarcimento danni, poi il processo è stato aggiornato all’11 ottobre prossimo per la discussione delle parti e la sentenza.