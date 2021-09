Marito e moglie aggrediti al rientro dal mare, i carabinieri identificano un uomo

Hanno portato subito ad un primo risultato le indagini condotte dai carabinieri dopo che nella serata di martedì 14 settembre una coppia di pensionati romani ha presentato una denuncia alla Stazione di Torvajanica a Pomezia raccontando di essere stata aggredita da un uomo mentre rientrava dalla spiaggia a Capocotta.

In meno di 24 ore i militari hanno infatti identificato il presunto responsabile: si tratta di un cittadino egiziano, incensurato, a cui la coppia di coniugi, riferiscono in denuncia, aveva prestato assistenza perché, vedendolo in compagnia della moglie e di un bambino, in evidente stato di ebbrezza e barcollando era andato a sbattere contro una staccionata.

Subito dopo, sempre secondo quanto riferisce sempre la coppia, l’uomo ha urinato nei pressi della loro auto parcheggiata nelle vicinanze e, dopo essere stato redarguito, ha aggredito marito e moglie con calci, pugni e un morso. I due pensionati, curati presso il pronto soccorso della Clinica S. Anna di Pomezia, sono stati dimessi entrambi con 6 giorni di prognosi.

Sulla base della denuncia e delle sommarie informazioni testimoniali raccolte sul posto, i carabinieri hanno identificato l'uomo indicato dalla coppia come “l’autore dell'aggressione da loro subita” e sul suo conto hanno informato la Procura della Repubblica di Roma.