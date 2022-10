Inseguito e aggredito dopo la lite in discoteca: nel tentativo di fuga colpisce un pedone con l’auto

Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale per chiarire i contorni di quanto accaduto nella notte appena trascorsa all’esterno di una discoteca in via Don Torello a Latina con protagonisti alcuni giovani.

In seguito ad un alterco nel locale, secondo una primissima ricostruzione, un giovane di Sezze sarebbe stato infatti inseguito e aggredito da altri avventori. Impaurito e nel tentare la fuga, il giovane avrebbe quindi prima colpito leggermente un veicolo e poi sarebbe passato con le ruote sul piede di una persona che fortunatamente non è rimasta ferita in maniera grave.

Le indagini sono state affidate alla polizia stradale guidata dal comandate provinciale Gian Luca Porroni intervenuta sul posto e sono tese a chiarire sia cosa abbia scaturito la lite che quanto poi accaduto all’esterno del locale. Secondo quanto emerso sarebbero futili i motivi che hanno innescato l’alterco: il giovane setino avrebbe infatti avvicinato una ragazza di un altro gruppo di amici che si sarebbero per questo risentiti e dopo essere stato inseguito, dai primi elementi raccolti, sarebbe stato anche malmenato. Il ragazzo, che fortunatamente sta bene e ha riportato solo qualche ecchimosi, è stato rintracciato così come è stata rintracciata la vettura con cui nel tentativo di fuga avrebbe prima colpito l’altro veicolo e poi sarebbe passato sopra al piede del pedone.

Una notte movimentata quella appena trascorsa nel capoluogo pontino: qualche ora prima, infatti, gli agenti della polizia stradale erano dovuti intervenire in corso Matteotti a Latina dove un giovane dopo essere uscito fuori strada con l’auto si era schiantato contro il gazebo di un locale ferendo cinque giovani.