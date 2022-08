Aggressione in strada: picchiano con una mazza un uomo, il padre e la compagna per avere i soldi

Insieme al suo complice ha minacciato e picchiato con delle mazze di legno un uomo, l’anziano padre e la convivente: un 46enne di Lenola è stato arrestato insieme ad un 40enne de L’Aquila al termine di una mirata indagine condotta dai carabinieri dopo i fatti accaduti in una città della provincia di Frosinone.

Ad eseguire le due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal Gip presso il tribunale di Cassino nei confronti dei due uomini che devono rispondere dei fatti di estorsione, danneggiamento, minacce e lesioni, sono stati i militari della sezione operativa di Cassino e quelli della Stazione di Atina.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Cassino, sono state condotte dai carabinieri in seguito alla denuncia sporta dalla vittima, un 48enne di Atina, e hanno permesso di fare luce sul tentativo di estorsione. In particolare, come scrive FrosinoneToday, i due uomini minacciando gravi ritorsioni hanno tentato in più occasioni di farsi consegnare una cospicua somma di denaro dalla vittima al cui rifiuto sono passati alle vie di fatto. Infatti, nella serata del 3 agosto, in una pubblica via del comune delle Mainarde, dopo averli dapprima minacciati verbalmente, anche di morte facendo ricorso all’uso di armi, hanno colpito ripetutamente in più parti del corpo con mazze di legno il 48enne, l’anziano padre e la convivente, costringendoli a dover ricorrere alle cure dei sanitari per le importanti lesioni riportate.

Gli uomini dell’arma facendo ricorso alle tradizionali tecniche investigative, hanno raccolto elementi probatori tali da formare una solida piattaforma indiziaria a carico degli indagati, confluita nel procedimento penale emesso dal giudice che ha disposto i domiciliari ed eseguito dai carabinieri.