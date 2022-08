Aggressione omofoba a Sperlonga, Zingaretti: "Un bacio non può scatenare la violenza”

“Può un bacio scatenare tanta violenza?”: è intervenuto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sull’aggressione omofoba a Sperlonga denunciata da due turiste nei giorni scorsi. La denuncia, con tanto di referto dell’ospedale di Fondi, è stata presentata da una delle ragazze che si è presentata dai carabinieri della locale Stazione.

Sull’episodio, che risale alla giornata di Ferragosto, sono ora in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma che stanno effettuando tutti gli approfondimenti per cercare di chiarire quanto accaduto e risalire ai responsabili. Secondo quanto emerso, le due ragazze sarebbero state aggredite prima verbalmente e poi anche fisicamente mentre camminavano mano nella mano per le vie di Sperlonga e dopo essersi scambiate delle normali tenerezze.

Ma se le indagini sono ancora in corso non sono mancate le reazioni, anche della politica. Sull’episodio è intervenuto in serata il governatore del Lazio. "A Sperlonga una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche - ha scritto su Twitter il presidente della Regione Zingaretti -. Può un bacio scatenare tanta violenza? No! In prima linea contro omofobia, per dare più diritti e più tutele alle persone Lgbt+”. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Pd regionale. “Da parte di tutta la comunità democratica del Lazio - aggiungono -, siamo vicini alle vittime di questa violenza. Condannare questi atti non basta più, va approvato il Ddl Zan. Il Partito Democratico è in prima linea nella difesa dei diritti di tutti”.

“Fa male leggere questa notizia, l'amore è uguale per tutti e tutti devono avere gli stessi diritti. Confidiamo che le due ragazze possano avere giustizia” ha aggiunto anche Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.