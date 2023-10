Scontri sul campo da calcio, Mantini: "Presto incontro con il sindaco Lucidi e le squadre"

Dura condanna del sindaco di Cisterna Valentino Mantini dopo gli scontri sul campo da calcio, allo stadio comunale di Doganella, al termine della partita under 19 tra i padroni di casa e la Setina, valida per la prima giornata del campionato juniores.

"Condanno fermamente quanto è avvenuto a margine dell'incontro tra le Asd Doganella e La Setina e su questo la mia amministrazione è rigida e inflessibile" ha commentato il primo cittadino di Cisterna, che ha poi aggiunto: "Ho avuto modo di sentire al telefono il sindaco di Sezze Lidano Lucidi e insieme abbiamo concordato di vederci con le due squadre di calcio, per ritrovare lo spirito di fair play che è mancato tra i nostri ragazzi. Sono profondamente rammaricato che una giornata di sport e sano divertimento si sia trasformata in tutt’altro e che a prevalere non siano stati i valori educativi della pratica sportiva come il rispetto, la collaborazione e l’integrazione. Sono convinto - aggiunge - che i nostri ragazzi hanno bisogno di modelli positivi: chiunque può sbagliare, chiunque può commettere un’azione improvvida senza pensare alle conseguenze, ma sono anche certo che il mondo dello sport è soprattutto inclusione e che abbraccia tante realtà diverse tra loro che devono coesistere".

"A questo proposito con l’assessora allo sport Emanuela Pagnanelli - spiega ancora Mantini - siamo in fase di avvio del Patto educativo di comunità, presentato agli istituti comprensivi, le scuole secondarie di secondo grado e le associazioni del terzo settore come le società sportive, che sono agenzie educative di fondamentale importanza. Il Doganella Calcio è stato tra i primi a manifestare interesse per questo messaggio educativo che mira ad andare tutti nella stessa direzione: insegnare con il buon esempio".