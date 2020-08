Aggressione in piazza Santa Maria Goretti: ferito un uomo. Intervengono i carabinieri

Sono dovuti intervenire i carabinieri nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, in piazza Santa Maria Goretti a Latina in seguito ad un’aggressione in cui è rimasto ferito un uomo.

Sono ancora da chiarire i contorni di quanto accaduti davanti agli occhi di chi in quel momento era presente nella piazza davanti la chiesa dove pare fosse in corso un funerale.

Ad attirare l'attenzione dei presenti sono state le urla della donna che era con l’uomo. Subito sono state allertate le forze dell’ordine e sul posto sono giunti i carabinieri insieme anche ai sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo rimasto ferito alla testa. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma per chiarire quanto accaduto e risalire all’aggressore.