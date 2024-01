Aggressione e pestaggio alle autolinee, arriva la condanna

E' stato condannato a quattro anni di carcere il 19enne Saiffedine Smida, arrestato il 20 giugno dello scorso anno per un’aggressione compiuta in concorso con altre persone mai individuate alle autolinee di Latina. Il giovane questa mattina è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario con le accuse di furto e lesioni aggravate ed ha chiesto di essere processato con rito abbreviato. Quel pomeriggio era arrivata al 112 una richiesta di aiuto di una persona la quale aveva raccontato agli agenti arrivati sul posto di essere stata aggredita cinque giovani lo avevano accerchiato e aggredito nel tentativo di impadronirsi dei suoi occhiali da sole e del telefono cellulare. L’uomo era stato prima immobilizzato poi colpito con calci e pugni e si erano fermati soltanto per l’intervento di alcuni passanti che in quel momento si trovavano nel piazzale delle autolinee.

Le ricerche dei poliziotti avevano all’arresto poco lontano dalla zona dell’aggressione del 19enne con addosso i segni evidenti di una colluttazione recente. Oggi il processo davanti al gup e la condanna di Saiffedine Smida, che è tuttora detenuto, a quattro anni di reclusione così come richiesto dal pubblico ministero.