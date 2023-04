Aggredito in strada, picchiato con calci e pugni e rapinato da due fratelli

E’ stato aggredito in strada, picchiato e rapinato: vittima un uomo di 50 anni di Nettuno che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Per l’episodio sono ora stati arretrati dalla polizia due fratelli di 37 e 40 anni.

I fatti risalgono al 18 febbraio scorso e a chiudere il cerchio intorno ai due uomini, al termine di settimane di indagini, sono stati gli agenti del Commissariato di Anzio-Nettuno che nei giorni scorsi hanno dato esecuzione delle due due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Velletri nei confronti dei due fratelli.

Secondo quanto ricostruito, quella sera il 50enne è stato aggredito con inaudita violenza, malmenato e rapinato nei pressi di una farmacia. I due fratelli, armati di coltello, lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni impossessandosi del borsello con all’interno soldi e il telefono cellulare.

L'attività investigativa degli uomini del Commissariato di Anzio Nettuno, coordinata dalla Procura di Velletri, ha così permesso di ricostruire l'episodio e, dopo aver rintracciato i due fratelli presso la loro abitazione di Nettuno, gli agenti li hanno condotti nel carcere di Velletri a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.