Paura in strada: colpisce un uomo con un pugno e si scaglia contro una donna con una sedia

Momenti di paura ieri a Latina dove un cittadino straniero, irregolare sul territorio, ha dato in escandescenze colpendo prima un uomo e scagliandosi poi contro una donna. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Squadra volante che lo hanno denunciato.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 giugno, all’esterno di un’attività commerciale dove è intervenuta la polizia dopo la segnalazione di una delle dipendenti. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il presunto aggressore apparentemente tranquillo; quanto avvenuto è stato ricostruito attraverso le testimonianze delle persone in quel momento presenti.

Secondo quanto accertato lo straniero aveva prima aggredito per futili motivi un uomo, colpendolo con un pugno, e si era poi scagliato contro una donna lì presente utilizzando una sedia, non procurandole fortunatamente gravi ferite.

L'aggressore, con numerosi precedenti di polizia per reati simili, è stato condotto presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione ed è stato denunciato per il reato di percosse. I successivi accertamenti hanno evidenziato la mancanza di titoli legittimi per la permanenza sul territorio nazionale e pertanto l’ufficio immigrazione ha attivato nei suoi confronti le procedure dirette all’accompagnamento presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, dove nella serata di ieri è stato condotto dai poliziotti della Questura e dove permarrà per le successive attività amministrative volte al rimpatrio nel paese di origine.

“Il risultato è frutto delle sinergiche attività della squadra volante e dell’ufficio immigrazione, che vedono costantemente impegnati i poliziotti e che hanno tra gli obiettivi anche quello del contrasto alla permanenza irregolare di soggetti stranieri sul territorio dello Stato” commentano dalla Questura.