Stop alla vendita di alcolici durante le feste: l’ordinanza del sindaco per Natale e Capodanno

Ordinanza anti-alcol per le festività natalizie. A emanarla è stato il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, e sarà in vigore nelle domeniche del 24 e del 31 dicembre e nella giornata di lunedì 1° gennaio. Il provvedimento prevede nello specifico il divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglia di vetro e/o in lattina, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica.

L’ordinanza scaturisce dal fatto che “in occasione delle festività natalizie e di fine anno – si legge nel documento - si registra un elevato afflusso di cittadini residenti e/o presenti sul territorio comunale all’interno e/o in prossimità e/o nelle vicinanze dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande”; “negli anni scorsi nelle zone dove si concentra la maggiore presenza di attività di somministrazione di alimenti e di bevande - si legge ancora -, si è registrato un afflusso rilevante di persone, ben oltre le ragionevoli aspettative, a partire dalle ore 12 antimeridiane, con attività di somministrazione di alimenti e bevande ed intrattenimenti musicali in molti esercizi: le modalità di svolgimento degli eventi, con la presenza di numerosi intrattenimenti musicali dal vivo ed il consumo di bevande alcoliche, unitamente al grande afflusso di persone ed alla particolarità dello stato dei luoghi, hanno fatto constatare come siffatte situazioni possono rappresentare grave rischio e pregiudizio per 1’ordine e la sicurezza pubblica, nonché pericolo per l’incolumità delle persone”. Inoltre in queste situazioni, recita ancora l’ordinanza, “vengono pregiudicate anche le normali condizioni di decoro e igiene della città per la presenza, nelle aree pubbliche aperte al pubblico, di contenitori di cibi e bevande, di bottiglie di vetro e materiale di scarto di vario genere, abbandonati nelle piazze e sulle strade con grave rischio per la salute pubbliche”.

Partendo da queste premesse, quindi l’amministrazione comunale ha disposto una serie di divieto validi su tutto il territorio comunale dalle 12 del 24 alle 7 del 25 dicembre, dalle 12 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio e dalle 12 del 1 gennaio alle 7 del 2 gennaio. Nello specifico vengono vietati:

- la somministrazione all’e-sterno dei locali di qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine;

- il consumo in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei locali e nelle aree di loro pertinenza, di qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine;

- l’esercizio in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei pubblici esercizi, di qualsiasi intrattenimento o spettacolo complementare all’esercizio dell’attività di somministrazione;

- l’ utilizzo e 1’accensione, lancio e sparo di giochi di artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari e bombo- lette spray che emanano sostanze indicanti o comunque nocive.