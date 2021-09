Serve cocktail a base di vodka a due minorenni, denunciato il titolare di un bar

Rafforzati i controlli dalla Questura nelle zone della movida per contrastare il fenomeno della vendita di alcolici ai minorenni, dopo che nelle scorse settimane si sono registrati episodi di coma etilico tra i giovanissimi

Il titolare di un bar del centro a Latina è stato denunciato per aver venduto alcol a minorenni. Non si arrestano, infatti, i controlli da parte della polizia nelle zone della movida; controlli che sono stati potenziati dal questore di Latina anche con pattuglie in borghese, finalizzati soprattutto a contrastare proprio il fenomeno della vendita di alcolici ai minorenni, dopo che nelle scorse settimane si sono registrati episodi di coma etilico tra i giovanissimi.

Nella serata di ieri, sabato 4 settembre, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Questura hanno denunciato, quindi, il titolare di un bar del centro. Gli agenti infatti hanno controllato due ragazzi del capoluogo, minori di 16 anni, appena usciti dal locale dove gli erano stato somministrati due cocktail a base di vodka.

Oltre alla denuncia per il titolare dell’attività sono ora al vaglio ulteriori provvedimenti sanzionatori.