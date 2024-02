Controlli ad “Alto impatto” ad Aprilia: maxi servizio interforze in città

E’ scattato nella giornata di ieri il primo massiccio servizio interforze ad “Alto impatto” ad Aprilia, così come disposto durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato nei giorni scorsi dal prefetto Maurizio Falco dopo gli ultimi episodi di violenza e le rapine che si sono susseguite in città nelle scorse settimane. Un’azione che, come emerso in sede di comitato provinciale, si è resa necessaria al fine di “garantire un’efficace risposta alla crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini, esigenza che richiede l’azione coordinata di tutte le forze di polizia in campo, al fine di garantire un effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali”.

Il servizio con il coordinamento tecnico operativo del questore Raffaele Gargiulo, è stato coadiuvato dai comandanti provinciali dei carabinieri, colonnello Christian Angelillo, e della guardia di finanza, colonnello Giovanni Marchetti. I controlli hanno interessato principalmente i quartieri della zona centrale della città, con particolare attenzione anche alle aree di maggior degrado in cui è più probabile la consumazione di reati e il proliferare di fenomeni di particolare allarme sociale. Nello specifico sono stati effettuati numerosi posti di controllo da parte tutte le forze di polizia impiegate nel dispositivo che hanno consentito di identificare complessivamente 420 persone di cui 37 straniere e controllare 246 veicoli. Sono state accertate numerose violazioni al codice della strada con contestuale elevazione delle relative sanzioni.

Armi nascoste in auto

La polizia è scesa in campo con gli uomini e le donne del commissariato di Cisterna e del locale distaccamento della polizia stradale, insieme agli equipaggi del reparto prevenzione crimine Lazio ed un’unità cinofila del reparto cinofili di Nettuno. Durante uno dei posti di controllo, è stato identificato un soggetto che ha attirato la particolare attenzione dei poliziotti; all’interno dell’auto, infatti, sono state rinvenute armi e strumenti da punta e da taglio, in particolare uno sfollagente telescopico in metallo e tre coltelli a serramanico del cui possesso il soggetto non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione. Tutto è stato sottoposto a sequestro ed il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

I controlli nelle attività commerciali

Massiccio l’impiego di uomini e mezzi dei carabinieri della locale Reparto territoriale di Aprilia che hanno impiegato anche personale dei forestali, del Nas e del Nil. Durante il servizio sono denunciati due cittadini rispettivamente 62 e 61 anni residenti ad Aprilia per deposito ed abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non, in terreni di loro proprietà, procedendo al sequestro penale. Sono stati inoltre effettuati controlli in alcune attività commerciali e una di queste è stata sanzionata per le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori poiché all’interno era impiegata una lavoratrice in nero percettrice peraltro di reddito di cittadinanza. L’attività è stata sospesa e il titolare sanzionato per mancata indicazione degli ingredienti per i prodotti di pasticceria esposti in vendita, per un totale di 19.766 euro.

Contrasto a contraffazione e spaccio

Posti di blocco, controlli alle persone e alle attività commerciali sono stati effettuati anche dalla guardia di finanza che ha operato anche con l’ausilio di militari delle componenti specialistiche Antiterrorismo e Pronto Impiego. In totale sono stati sottoposti a controllo 21 attività commerciali, 10 lavoratori dipendenti da cui sono emersi 5 violazioni fiscali e l’impiego di un lavoratore irregolare. Nel corso dell’attività, sono stati anche effettuati controlli a contrasto della contraffazione, dei traffici illeciti, a tutela del made in Italy e in materia di sicurezza prodotti, onde individuare prodotti e beni non conformi alle vigenti disposizioni e a volte pericolosi per la salute del cittadino. Inoltre, i finanzieri hanno proceduto ad effettuare numerosi controlli a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.