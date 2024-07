Alto Impatto, controllate in un mese quasi mille persone. Attenzione alta sull’immigrazione clandestina

Sono stati rafforzati nelle ultime settimane i servizi di controllo da parte della polizia in diversi centri della provincia. Su impulso del questore e sotto l’egida del coordinamento della Prefettura l’attività Alto Impatto è stata messa in campo sia nel capoluogo cittadino che negli altri territori della provincia. In particolare a giugno i servizi sono stati svolti a Latina nel quartieri Nicolosi e nelle zone di Q4 e Q5, come determinato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, come anche a Terracina, zona che con l’arrivo della stagione estiva è meta di turismo con conseguenti necessità di rafforzamento dei servizi a tutela della collettività.

Durante l’ultimo mese sono state complessivamente impiegate oltre 60 pattuglie tra le forze di polizia interessate dai servizi congiunti che, d’intesa con le altre forze dell’ordine, hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio nei quartieri segnalati, prestando particolare attenzione alle aree di maggior degrado in cui è maggiormente probabile la consumazione di reati.

In totale sono state identificate dalla polizia oltre 825 persone e controllati 500 veicoli, accertando e sanzionando le violazioni commesse al codice della strada con applicazione delle relative sanzioni amministrative. I controlli sono stati estesi anche agli esercizi commerciali, con l’attività della divisione polizia amministrativa impegnata nella verifica della regolarità delle autorizzazioni e dei permessi. Durante uno dei servizi nel quartiere Nicolosi, poi, gli agenti hanno rinvenuto occultati tra le sterpaglie involucri di hashish, droga presumibilmente destinata all’attività di spaccio e due coltelli a lama lunga, tutto sottoposto a sequestro.

Non sono mancati i controlli e le verifiche volte al contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare, verificando la regolarità dei cittadini stranieri a permanere sul territorio nazionale. In particolare a giugno sono stati espulsi 12 stranieri irregolari e un cittadino di origine nigeriana, con precedenti penali e di polizia, è stato accompagnato al Cpr di Bari per le procedure volte al rimpatrio nel paese di origine e due soggetti sono stati rimpatriati con accompagnamento diretto alla frontiera operato dai poliziotti dell'Ufficio Immigrazione della Questura.

“L'incremento dei servizi e le operazioni ad Alto Impatto, condotte in piena sinergia dalle diverse forze di polizia volte ad un mirato e profondo controllo del territorio, continueranno e si intensificheranno nel corso dei prossimi mesi estivi. Già dall’inizio di luglio - spiegano dalla Questura - sono stati potenziati gli organici della squadra volante e dei commissariati al fine di garantire mirati ed approfonditi controlli del territorio nell’ottica della deterrenza e della repressione delle condotte criminose, per una maggiore sicurezza sia nel capoluogo, che nei comuni del litorale pontino, mete ad elevata affluenza turistica”.