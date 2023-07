Operazione Alto Impatto, controlli interforze in città: presidiati il centro e le aree più “a rischio”

Ha prodotto subito i suoi effetti il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto lo scorso 23 giugno in Prefettura a Latina, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e a cui ha preso parte anche il capo della polizia.

Con il coordinamento tecnico del questore Raffale Gargiulo, coadiuvato dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, sono state dispiegate tutte le risorse aggiuntive disponibili per una vera e propria operazione ad “Alto Impatto” nei luoghi a maggiore evidenza di problematiche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica nella città di Latina.

Circa 40 gli operatori - tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale - impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio che hanno interessato le zone delle nuove autolinee in chiave antirapina e antiborseggio, dei pub e del centro storico (via Neghelli, via Cesare Battisti, corso della Repubblica, piazza del Quadrato e parco Falcone e Borsellino) e del lungomare e di via del Lido, già attenzionati a seguito dei recenti incendi che hanno distrutto due chioschi.

Il bilancio parla di controlli a 465 persone e 275 veicoli; verifiche sono state eseguite anche in quattro esercizi commerciali, di cui sono stati 2 sanzionati, e sono state elevate 33 contravvenzioni al codice della strada.

“Si è trattato solo di un primo passo di una strategia che accompagnerà l’intera stagione estiva pontina, nel chiaro tentativo di esercitare la massima pressione possibile dei controlli di polizia, estendendosi a tutti i comuni rivieraschi, nonché alle isole pontine, che conoscono in questo periodo un afflusso di vacanzieri in progressiva crescita, spesso oltre le capacità ricettive del territorio - hanno spiegato dalla Prefettura di Latina -. Prevenzione e repressione sono coniugate in un unico messaggio di sicurezza che le forze dell’ordine vogliono dare a cittadini e gestori delle infrastrutture turistiche, in assoluta comunità di intenti con i sindaci più interessati, che giocano anch’essi un ruolo fondamentale sia attraverso la polizia locale, sia attraverso la sollecitazione delle più puntuali informazioni acquisibili dagli imprenditori del settore turistico, in uno sforzo di ‘sicurezza partecipata’”.

Questo tipo di attività verranno ripetute nel corso dell’estate “avendo come obiettivo una vigilanza mirata alla prevenzione dell’evento e/o alla riduzione del danno attraverso l’abbattimento dei tempi di intervento delle forze di polizia” concludono dalla Prefettura.