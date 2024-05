Furti e rapine in città: posti di blocco e controlli nelle aree a rischio

Resta alta l’attenzione sul fronte sicurezza ad Aprilia. L’azione delle forze dell’ordine è incessante nella città nel nord della provincia pontina e nella giornata di ieri, giovedì 16 maggio, è stato messo in campo un nuovo servizio straordinario Alto Impatto.

L’attività è stata finalizzata a contrastare prevalentemente i reati contro il patrimonio che si caratterizzano per una recrudescenza soprattutto nelle ore serali. Solo nell’ultima settimana sono state cinque le rapine, tra compiute o solo tentate, ad Aprilia su cui sono in corso le indagini dei carabinieri. L’ultima nella serata di mercoledì quando sono entrati in azione due malviventi che, con in testa un casco integrale per travisare il volto e armati di pistola, hanno tentato il colpo in una pizzeria, saltato solo per l’intervento di uno dei dipendenti che nella colluttazione è rimasto ferito proprio dal calcio di una pistola.

I servizi dei carabinieri del reparto territoriale, con la collaborazione dei dipendenti comandi per dare appunto “una sempre crescente risposta di prevenzione e pronto intervento alle esigenze di sicurezza della comunità apriliana”, sono stati effettuati nelle ore serali con un focus particolare a quelle zone maggiormente esposte al rischio dei fenomeni predatori, senza tralasciare le attività di controllo degli esercizi pubblici nonché la prevenzione e la repressione degli illeciti collegati al fenomeno della prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti e controllo della viabilità.

Il servizio si è concluso con il controllo di 5 auto e 61 persone; il bilancio è di cinque sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di oltre euro 7.000, il fermo amministrativo di due auto poiché sprovviste di copertura assicurativa e il rinvenimento di un veicolo oggetto di furto.

Nel medesimo contesto, sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa, due persone con il sequestro di grammi 10 di sostanza stupefacente di tipo hashish.