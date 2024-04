Alto Impatto, controlli in strada dei carabinieri. Multa da 1.500 euro per un’attività

Ha interessato la zona di Borgo Sabotino uno degli ultimi servizi interforze che rientrano nell’ambito dell’attività Alto Impatto. Nella serata di venerdì 5 aprile sono scesi in campo polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Nel mirino anche la circolazione stradale tanto che i militari hanno predisposto diversi posti di blocco; nel corso del servizio sono stati controllati 18 veicoli e 38 persone; sono state elevate due contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Il personale del Nas invece ha effettuato verifiche all’interno di due attività commerciali una delle quali è stata segnalata per violazioni in materia di sicurezza alimentare e sicurezza degli alimenti. Sono state elevate sanzioni per un totale di 1.500 euro.