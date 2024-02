Alto Impatto nei quartieri sensibili della città: controlli interforze al Nicolosi

Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine in alcune zone più sensibili della città di Latina. E ha interessato ancora una volta il quartiere Nicolosi l’operazione Alto Impatto coordinata dalla Questura: è stato effettuato nella mattinata di oggi, sabato 3 febbraio, il servizio straordinario interforze finalizzato a garantire “un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali nel capoluogo, anche sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini”.

In campo le pattuglie della polizia - con la squadra volante, la polizia amministrativa, la squadra mobile, la polizia stradale e il reparto prevenzione crimine Lazio – d’intesa con gli equipaggi di carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale e polizia locale e con il supporto di operatori specializzati dell’Azienda Sanitaria Locale.

Nello specifico gli uomini e le donne della polizia hanno effettuato numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 182 persone, di cui 17 straniere. Sono stati inoltre sottoposti a verifica 102 veicoli, con 6 contestazioni per violazioni al codice della strada. Sono state poi effettuate perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e droga, controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari e sono stati accertamenti in 5 esercizi commerciali, e nei confronti di uno di questi è stata contestata un’infrazione.

Un’operazione quella di oggi che, spiegano dalla Questura, è stata “condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l’egida della Prefettura di Latina", e "punta a effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo”.

Altri tre arresti

Oltre ai controlli nell’ambito dell’attività Alto Impatto, altri importanti risultati sono stati ottenuti dalla polizia che ha arrestato tre persone. In una circostanza gli agenti della squadra mobile hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia e lesioni; un secondo individuo è stato invece arrestato dalla squadra volante per evasione dagli arresti domiciliari, mentre un terzo soggetto è stato rintracciato dalla squadra mobile perché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle Autorità portoghesi per i reati di produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti. Al termine degli atti di rito l'uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il prosieguo della procedura.