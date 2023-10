Alto impatto, ispezionate le attività commerciali in Q4: sequestrati dai carabinieri 60 chili di alimenti

Anche i carabinieri del comando provinciale di Latina, insieme ai militari del Nas e del gruppo forestale di Latina, hanno partecipato alla nuova operazione Alto Impatto che è stata messa in campo nella giornata di martedì 24 ottobre. Al setaccio in particolare il quartiere Q4 del capoluogo, con posti di blocco e controlli di tutte le forze dell'ordine.

I controlli hanno riguardato anche gli esercizi commerciali della zona. In particolare sono state tre le attività ispezionate, due delle quali sono state segnalate all'autorità amministrativa a causa di carenze igieniche e della mancata indicazione relativa alla tracciabilità degli alimenti conservati. Nell'ambito delle ispezioni i militari hanno sottoposto a sequestro 60 chili di alimenti di vario genere e hanno elevato sanzioni amministrative per 3mila euro. Il bilancio è anche di 51 persone identificate e 20 veicoli fermati in strada.