Blitz negli esercizi commerciali: scoperte carenze igienico-sanitari. Sequestrati 20 chili di alimenti

Proseguono i servizi Alto Impatto in alcuni centri della provincia di Latina, tra cui quello di Terracina. I controlli sono stati effettuati nella giornata di ieri, venerdì 14 giugno, da parte dei carabinieri in coordinamento con la Questura e la polizia locale.

L’attività si è articolata su più livelli. I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina sono stati impegnati in una serie di controlli in due esercizi commerciali. Al termine delle verifiche sono state constatate violazioni per “carenze nei requisiti igienico-sanitari” e sono state inviate segnalazioni alla Asl, per “non conformità strutturali e gestionali e per eventuali contestazioni in esito alle verifiche documentali”. Non solo, ma sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 20 chili di generi alimentari non tracciati, e sono state elevate sanzioni per complessivi 5mila euro nei confronti di un uomo di 59 anni residente a Casaluce in qualità di titolare di una ditta individuale.

Durante il servizio Alto Impatto sono stati effettuati anche posti di blocco con un attento monitoraggio della circolazione stradale: sono stati controllati 60 soggetti e 39 veicoli, e sono tate elevate n7 sanzioni per violazione al codice della strada per un totale di euro 671 euro.