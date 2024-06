Durante i controlli spunta un etto di droga nascosto tra i cespugli dei giardini

Ha portato a importanti risultati l’ultimo servizio Alto Impatto effettuato dalla guardia di finanza a Latina, in stretta sinergia con le altre forze dell’ordine. Il servizio nella serata di ieri, giovedì 20 giugno, è stato focalizzato in particolare sul quartiere Nicolosi con posti di blocco, controlli sulle persone e all’interno di attività commerciali della zona.

In particolare, in un’ottica di sempre maggiore prevenzione e sicurezza dei cittadini, le fiamme gialle hanno sottoposto a controllo 14 attività commerciali, con l’intento di verificare l’eventuale presenza o meno di lavoratori in nero e/o irregolari, controllando la posizione di 23 dipendenti. Attenzione anche sulla commissione di eventuali violazioni in materia di contraffazione e/o sicurezza prodotti, proprio per individuare e togliere dal mercato eventuali prodotti e beni non conformi alle vigenti disposizioni e a volte pericolosi per la salute del cittadino. In tale contesto sono state riscontrate, presso alcune attività commerciali, violazioni alle norme sulla emissione degli scontrini fiscali e l’omissione di pagamenti dei canoni Rai.

Inoltre, i finanzieri hanno proceduto ad effettuare alcuni controlli sui veicoli e al traffico di merci su strada. Nel corso delle attività di servizio infine le fiamme gialle hanno proceduto a effettuare numerosi controlli anche nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti rinvenendo nei giardini del centro città, ben nascosti tra i cespugli, quasi 100 grammi di hashish, marjuana e cocaina.