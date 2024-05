Alto Impatto al Nicolosi, finanza in campo anche con gli specialisti dell’antiterrorismo

Ha interessato ancora una volta il quartiere Nicolosi la nuova operazione “Alto Impatto”; un’azione congiunta delle forze dell’ordine dirette dalla prefettura finalizzata ad accrescere, anche sotto il profilo economico-finanziario, la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

All’attività ha preso parte anche la guardia di finanza che ha impiegato anche militari delle componenti specialistiche Antiterrorismo e Pronto Impiego, i cosiddetti “Baschi Verdi” del comando provinciale.

In totale, le fiamme gialle hanno sottoposto a controllo 37 veicoli e 52 persone ed effettuato verifiche in materia di contrasto alla contraffazione, a tutela del made in Italy e in materia di sicurezza prodotti e trasporto merci su strada, per individuare prodotti e beni non conformi alle vigenti disposizioni ed a volte pericolosi per la salute del cittadino.

Nel corso delle attività di servizio, i finanzieri hanno proceduto ad effettuare numerosi controlli anche nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.