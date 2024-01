Rintracciato e arrestato in Messico il narcotrafficante latitante che si fa chiamare Banksy

E’ stato arrestato Andrea Deiana, il trafficante di droga latitante da quasi due anni e noto anche come Banksy in onore dell’artista che ama. L’uomo, 42enne originario di Terracina, è finito al centro dell’operazione “Arkan”, figlia dell’indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia e dalla squadra mobile di Milano contro il traffico di droga che nel maggio del 2022 aveva portato all’arresti di 31 persone. Già condannato in primo grado a 16 anni e 8 mesi di carcere, era sfuggito alla cattura nascondendosi in Messico. La latitanza è partita il 13 maggio 2022 nel giorno in cui erano state eseguite le perquisizioni e le misure cautelari nei confronti delle 31 persone ritenute appartenenti a un’organizzazione internazionale di narcos con ramificazioni in tutto il mondo.

Le indagini per trovarlo condotte dalla squadra mobile di Milano assieme al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) della Direzione Centrale per Servizi Antidroga e l’Fbi statunitense, si sono concluse nel pomeriggio del 13 gennaio quando Deiana è sbarcato da un volo proveniente da Città del Messico per essere consegnato alle autorità italiane. Broker di droga di calibro internazionale, mentre era al vertice dell’associazione criminale è stato anche titolare di una galleria d’arte ad Amsterdam.

Come riporta MilanoToday, l’ex narcotrafficante aveva investito parte dei proventi dello spaccio nell’acquisto di una litografia autografata dell’artista britannico Banksy. Deiana aveva assicurato l’opera per 2 milioni di euro e affidato la litografia a un gallerista milanese per poterne trarre profitto economico e sostenere, così, la propria latitanza in Messico. Il Banksy è stato sequestrato.