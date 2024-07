Angela Brisotto compie 100 anni e il Comune la festeggia: "Memoria viva per le nuove generazioni"

Un compleanno speciale per Angela Brisotto, cittadina di Latina che ha compiuto 100 anni. Originaria della provincia di Treviso e più precisamente di Santa Lucia di Piave, Angela ha raggiunto l'agro pontino nel 1945, andando a vivere a Borgo Podgora insieme al marito Cipriano Alessandro Mattiuzzo, anche lui trevigiano. La signora, oltre ad accudire la famiglia, ha svolto a lungo l’attività di bracciante agricola. Dal matrimonio della centenaria con Cipriano Alessandro Mattiuzzo (venuto a mancare il 17 gennaio 1990) sono nati cinque figli: Bruna, Milena, Laura, Alessandro (scomparso nel 1990) e Gabriella. Oggi Angela può vantare 11 nipoti e 20 pronipoti.



A festeggiare la donna nel giorno del suo 100esimo compleanno, è stato il consigliere Antonio Cosentino, in rappresentanza del sindaco Matilde Celentano. L'amministratore comunale ha reso omaggio alla signora Angela, partecipando alla festa organizzata dalla sua famiglia in un locale di Borgo Sabotino, dove l'anziana vive dal 2014. Ad Angela è stata consegnata una targa dell'amministrazione comunale, con l'augurio “che continui ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della comunità”.