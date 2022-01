Anthony D’Onofrio ucciso a 22 anni a New York, fermato un giovane 19enne

C’è un fermo per la morte di Anthony D’Onofrio, il giovane di 22 anni di origini pontine ucciso a New York nella notte tra sabato 29 e domenica 30 gennaio. Come riportano i media statunitensi, la polizia ha fermato un giovane di 19 anni.

Potrebbe essere questa una prima svolta nelle indagini condotte dalla polizia di New York e avviate nell’immediato dopo la morte del giovane nato a Brooklyn da madre siciliana e padre di Castelforte. La tragedia si è consumata all’esterno di un ristorante sulla Third Avenue dove Anthony D’Onofrio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto coinvolto in una rissa nel corso della quale sarebbe stato colpito con una coltellata al torace.

Così si sono infranti i sogni del ragazzo che "da grande" voleva fare il pilota e che si guadagnava da vivere guidando le carrozze per i turisti a Central Park. Inutili, infatti, si sono rivelati soccorsi prestati nell’immediato; il giovane si è spento poco dopo in ospedale. Una notizia quella della morte del 22enne che ha sconvolto l’intera comunità di Castelforte dove la famiglia D’Onofrio era molto conosciuta. Qui vivono infatti ancora alcuni parenti del giovane dopo che il padre molti anni fa si è trasferito nella Grande Mela. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Angelo Felice Pompeo.