Anziano si perde e vaga per tutta la notte: ritrovato dai vigili del fuoco dopo ore di ricerche

Sono state ore di apprensione quelle trascorse nella notte appena passata per le sorti di un anziano di 87 anni che, dopo esseri perso, è stato ritrovato solo questa mattina presto dai vigili del fuoco.

L’allarme è stato lanciato intorno alla mezzanotte con una serie di segnalazioni giunte al Numero Unico per le Emergenze, il 112, in segutio alle quali subito sono stati messi in allerta i vigili del fuoco prontamente intervenuti a Sermoneta per i soccorsi all’anziano di Latina Scalo che aveva perso l’orientamento.

Immediatamente, infatti, dalla Sede Centrale del 115 è partita una squadra operativa che ha battuto la zona di Sermoneta Scalo per tutta la notte alla ricerca dell’87enne che, comunque, è rimasto costantemente al telefono con la sala operativa dando però indicazioni poco precise e molto confuse.

Le ricerche sono così andate avanti per ore e si sono protratte per tutta la notte fin quando, grazie anche ad alcune segnalazioni, verso le 6.30 i vigili del fuoco sono riusciti a rintracciare l’anziano. Subito il personale ha prestato i primi soccorsi all’uomo per poi consegnarlo ai sanitari del 118 per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.