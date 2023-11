Anziano di 82 anni nel parco con dosi di droga, in casa nascondeva hashish e cocaina

Resta alta l’attenzione dei carabinieri ad Aprilia nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di oggi, venerdì 10 novembre, i militati hanno denunciato un anziano di 82 anni che è stato trovato in possesso di diversi grammi di stupefacente.

Nel corso dell’attività finalizzata priorio alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio, i carabinieri della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale hanno sorpreso l’anziano all’interno di un parco cialdino in possesso di alcune dosi di droga e della somma di 350 euro in banconote di piccolo taglio. Un particolare che ha spinto gli uomini dell’Arma a proseguire gli accertamenti anche con una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione dell’82enne. E’ così che sono stati scoperti anche altri 21,89 grammi di hashish e 5,65 grammi di cocaina insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’anziano è stato quindi denunciato in stato di libertà. Solo nella giornata di ieri i carabinieri di Aprilia avevano rinvenuto e sequestrato nascosti nel parco della Comunità Europea 124 grammi di droga, sempre tra cocaina e hashish, nel corso di alcuni controlli nel quartiere Toscanini. Controlli che in questi giorni saranno intensificati da parte dell'Arma in particolar modo nei pressi degli istituti scolastici e proprio dei parchi pubblici.