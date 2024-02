Preso a bastonate e accoltellato dopo essere stato sorpreso a rubare in un bar

Due misure cautelari, un arresto e un collocamento in comunità, sono state eseguite dalla polizia nel comune di Anzio per un tentato omicidio avvenuto lo scorso 10 dicembre. I desstinatari sono un 18enne, colpito da una custodia cautelare in carcere, e un minore.

Il 10 dicembre scorso ad Anzio gli agenti del commissariato di polizia erano intervenuti in viale Marconi, nei pressi di un bar, dove un uomo, dopo aver commesso un furto all'interno del locale, era stato aggredito con calci e pugni e poi ferito con un coltello. La vittima era stata lasciata riversa a terra, in stato di incoscienza, dove poi è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita all'ospedale di Anzio. I sanitari, appurato il ferito, con gravi lesioni alla testa, versava in pericolo di vita, avevano deciso di trasferire l'uomo all'ospedale San Camillo Forlanini dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Le indagini, condotte dagli agenti e coordinate dalla procura di Velletri e dalla procura presso iltribunale per i minorenni di Roma, hanno ora consentito di identificare due soggetti, di cui uno minorenne, ritenuti gravemente indiziati in concorso dei reati di tentato omicidio e lesioni aggravate. Il gip del tribunale di Velletri ha accolto la richiesta della procura emettendo un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del 18enne, da scontare nella sua abitazione di Anzio; mentre il gip del tribunale per i minorenni ha emesso un provvedimento cautelare nei confronti di un 17enne ora collocato in una comunità.