Accoltellato con un machete durante una lite, 34enne grave in ospedale

E' stato accolellato alla gola fuori da un bar del litorale romano dove si trovava insieme alla compagna. Vittima dell'agguato un 34enne di Anzio che è stato immeditamente trasporta in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

La richiesta d'intervento al 112, come riferisce Roma Today è arrivata nella serata di sabato fuori da un bar di via Re Latino, nel Comune di Anzio. Fra lo choc e la paura dei presenti il ferito, un cittadino ucraino, è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasporato d'urgenza in ospedale dove è stato poi operato. Grave l'uomo è ancora in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore lo ha ferito con un machete durante una lite per futili motivi poi è scappato a bordo di un'auto assieme ad un gruppo di amici e ora è ricercato dalla polizia.

Sul posto per ricostruire l'accaduto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Anzio Nettuno di polizia e gli investigatori della polizia scientifica. Ascoltati i testimoni e la compagna del ferito, questi hanno riferito che l'aggressione sarebbe stata conseguenza di una lite per futili motivi. L'arma ancora non è stata ancora ritrovata.