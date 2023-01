Aggredisce la madre per rubarle il denaro: la donna finisce in ospedale

I carabinieri del Nucleo pperativo e r della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo, 34enne italiano, ritenuto reponsabile dei reati di rapina e lesioni personali aggravate.

L'uomo, in seguito a una lite per ragioni economiche con la madre convivente, le ha sferrato una gomitata al volto, facendole perdere un incisivo. Dopo l'aggressione le ha rubato dalla borsa 550 euro e ha tentato di scappare. La donna è riuscita però ad allertare prontamente il 112 e il 34enne è stato fermato dai carabinieri. I militari lo hanno bloccato e perquisito, trovando il denaro contante appena portato via alla madre, restituendolo alla parte offesa. L'uomo, già noto per i suoi precedenti contro il patrimonio, è finito nel carcere di Velletri.

La donna invece è stata accompagnata al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti Anzio - Nettuno per le cure del caso.