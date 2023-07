Minaccia passanti con un martello, poi aizza il pitbull contro i carabinieri

Ha minacciato i passanti con un martello in pugno e un cane pitbull al guinzaglio nell'altra mano. Una serata di paura ad Anzio per un uomo che ha minacciato persone a passeggio e automobilisti e che poi ha poi aizzato l'animale anche contro i carabinieri. Uno dei militari è stato morso all'addome e il collega riuscito poi a fermarlo riportando anche lui delle ferite.

Sono state decine le richieste d'intervento arrivate al numero unico per le emergenze 112 a partire dalle 22 di venerdì 28 luglio dal civico 76 di via Ardeatina, sul litorale laziale di Anzio, dove era stata segnalata appunto la presenza dell'uomo che, con un martello e un pitbull, infastidiva i passanti. L'uomo, un 44enne di Nettuno già noto alle forze dell'ordine, alla vista delle pattuglie ha dato in escandescenza e ha aizzato il cane contro i carabinieri: uno dei militari è stato morso all'addome dall'animale e ha riportato dieci giorni di prognosi. il 44enne, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di un grosso coltello ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di arma. Entrambi i carabinieri intervenuti sono stati portati in ospedale e medicati per le ferite riportate e causate dai morsi del cane.