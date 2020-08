Anzio, poliziotto aggredito e ferito dallo scoppio di un petardo: tre uomini arrestati

Tre arresti questa mattina, 19 agosto, ad Anzio a carico di altrettanti uomini accusati in corso di lesioni personali aggravate, violenza privata, omessa denuncia di materiale esplodente ed esplosioni pericolose. I tre sono accusati infatti di aver seminato il panico nella serata del 2 agosto scorso fra i turisti della Riviera Mallozzi, la strada principale del litorale di Anzio. Secondo la ricostruzione dei fatti, avevano effettuato manovre pericolose con un'auto e l'avevano spinta contromano sulla strada a senso unico creando un ingorgo al traffico.

Alla richiesta di spiegazioni da parte di un poliziotto che in quel momento era libero dal servizio e che aveva assistito alla scena insieme alla moglie e al figlio minorenne, hanno cominciato ad offenderlo e a minacciarlo. Quando hanno notato che l'uomo stava chiamando qualcuno con il proprio cellulare lo hanno accerchiato e dopo avergli impedito di andarsene lo hanno colpito a calci e pugni fino a farlo cadere in terra. In aiuto dell'agente è poi intervenuto un altro soggetto che, nel tentativo di difendere il poliziotto, è stato colpito dallo scoppio di un petardo lanciato da uno dei malviventi che gli ha provocato ferite con prognosi di 7 giorni medicate all'ospedale di Anzio. Quattordici giorni di prognosi invece per il poliziotto, colpito a un piede dalllo scoppio.

I tre uomini sono stati immediatamente fermati e condotti in caserma dalle pattuglie dei carabinieri allertate da altri cittadini. Ora i tre, di età compresa tra i 37 e i 44 anni e residenti nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.