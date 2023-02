Minaccia e picchia i genitori per avere soldi: in casa una coltivazione di marijuana

Picchiato e minacciato dal figlio 32enne al quale non voleva dare più denaro. E' successo a un uomo di Anzio, che ha richiesto l'intervento degli agenti di polizia. Quando i poliziotti hanno raggiunto l'abitazione, hanno sentito le urla del giovane che minacciava il padre e che poco dopo ha iniziato a inveire anche contro gli uomini in divisa.

Una volta riportato alla calma, il 32enne ha cercato di giustificarsi raccontando che i genitori gli dovevano del denaro che gli era stato sottratto in passato e che gli era necessario per sostenersi economicamente. La vittima invece ha raccontato agli agenti che da tempo lui e la moglie erano costretti a subire continue minacce, vessazioni e anche aggressioni per le continue richieste di soldi avanzate dal figlio tanto che la donna era stata anche costretta ad allontanarsi dall'abitazione in seguito a un'aggressione precedente per la quale il 32enne era già stato denunciato.

La furia dell\'uomo e le continue pretese di soldi erano erano andate avanti, fino ad arrivare all'ultimo episodio violento che ha causato al padre gravi lesioni e una prognosi di 30 giorni. A carico del 32enne risultano del resto diversi precedenti di polizia. All'interno della sua stanza i poliziotti hanno rinvenuto l'attrezzatura completa per la coltivazione di piante di marijuana nonché 46 grammi della stessa sostanza. Per la detenzione e la coltivazione dello stupefacente è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria mentre per l'aggressione è arrivato l'arresto, con le accuse di tentata estorsione aggravata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. In seguito alla convalida per l\'uomo è stata disposta la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.