Trovata una pistola con 300 munizioni in una cabina elettrica

I carabineiri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Anzio hanno trovato e sequestrato un'arma e numerose cartucce. In seguito a una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112 i militari sono intervenuti nei pressi di una cabina di distribuzione dell'energia elettrica, dove qualcuno aveva notato un pesante involucro. Portato in caserma e aperto con le dovute cautele, conteneva una pistola di fabbricazione americana, due caricatori vuoi e circa 300 munizioni di diverso calibro.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la pistola era stata rubata durante un furto perpetrato in un appartamento in provincia di Roma e risalente a maggio 2017. L'arma ora verrà analizzata dal raggruppamento indagini scientifiche di Roma per le analisi balistiche e scientifiche.