Blitz della polizia nel garage, scoperto un arsenale e mezzo chilo di droga: un arresto

Fucili, pistole, giubbotti anti proiettile ed anche una granata da guerra oltre a più di mezzo chilo di droga: questa la scoperta fatta dagli agenti del Commissariato di Anzio che hanno arrestato un 43enne di Nettuno. L’uomo intercettato su strada è stato seguito dai poliziotti fino ad un garage in via Capo Teulada, al cui interno hanno scoperto un vero e proprio arsenale tra armi e droga.

Il pedinamento è iniziato ad Anzio in Corso Italia ed è proseguito poi in via Prebenda dove il 43enne ha lasciato la vettura e ha preso una moto dirigendosi poi proprio in via Capo Teulada. Inutile la fuga tentata dall’uomo che prima è stato bloccato e poi perquisito venendo trovato in possesso di chiavi compatibili con la serratura del garage davanti al quale si era fermato. Scattata immediatamente la perquisizione del box, i poliziotti hanno rinvenuto un motociclo risultato rubato e con targa anch'essa rubata, 3 panetti di hashish per un peso complessivo di 293,3 grammi, 4 panetti sempre di hashish riportanti il logo Jaguar del peso complessivo di 395,3 grammi, 3 bilancini elettronici, una macchina per sottovuoto e 5 sacchetti in plastica.

Insieme alla sostanza stupefacente i poliziotti hanno scoperto anche numerose armi, tra cui una granata modello M75 in buono stato di conservazione e completa di relativo accenditore, classificata come arma da guerra, un fucile semi automatico da caccia calibro 12, provento di rapina, un fucile da caccia tipo doppietta calibro 12 con canne e calcio tagliati, una pistola Beretta calibro 7,65 risultata oggetto di furto, un revolver Smith & Wesson calibro 38, una pistola Beretta calibro 7,65, una pistola a penna, un caricatore per fucile mitragliatore Ak 47 con 53 cartucce, 230 cartucce diverso calibro. Ad intervenire sul posto oltre agli agenti di Anzio, anche i colleghi della polizia scientifica e gli operatori del nucleo artificieri della Questura di Roma per mettere in sicurezza l'ordigno.

Perquisito anche il garage dove il 43enne aveva prelevato la moto in via Prebenda dove i poliziotti hanno trovato un'altra auto e un motociclo provento furto, una pistola semi automatica marca Beretta calibro 9, 16 cartucce calibro 380,una pistola semi automatica Beretta calibro 9 comprensiva di caricatore con 25 cartucce calibro 9x21, un caricatore per pistola calibro 9 con 23 cartucce calibro 380. All'interno della vettura del 43enne sono stati trovati, nel cassetto porta oggetti, altri due caricatori per pistola calibro 7,65 privi di munizionamento. Trovati anche 3 giubbotti anti proiettili, 2 marcati con logo di 2 istituti di vigilanza e un in dotazione all'Esercito Italiano.

Al termine dell'operazione tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e il 43enne originario di Nettuno è stato arrestato per detenzione illegale di armi da guerra, armi comuni da sparo e arme clandestine. Proseguono gli accertamenti sulle armi.