I poliziotti fermano un'auto in fuga e arrestano due 30enni per spaccio e furto

I poliziotti del commissariato di Anzio, intervenuti in una farmacia per un furto, hanno notato un'auto in fuga. Si sono messi dunque all'inseguimento dell'auto e unq volta raggiunta e bloccata in Corso Italia, hanno scoperto all'interno parte della refurtiva e circa 20 dosi di crack.

A bordo, due 30enni, entrambi italiani, arrestato con l'accusa di furto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per uno dei due sono scattati gli arresti domiciliari, per l'altro invece gli obblighi di firma.