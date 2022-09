Giovane trovato con la droga in auto e nel magazzino dell'azienda

I poliziotti del commissariato di Anzio- Nettuno hanno arrestato un 23enne per spaccio di stupefacenti. Durante un controllo alla circolazione stradale, in via del Melograno, il giovane ha cercato di fuggire alla vista delle pattuglie ma è stato subito bloccato dagli agenti.

Nel corso della perquisizione del suo veicolo gli agenti hanno trovato 14 grammi di hashish e anche la somma di 1.535 euro in contanti. Gli investigatori hanno anche proceduto alla perquisizione di un magazzino della sua attività commerciale, all'interno del quale è stato trovato un penetto di hashish del peso di 100 grammi. Convalidato l'arresto, l'autorità giudiziaria ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.