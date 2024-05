Condannato per maltrattamenti e lesioni: rintracciato e arrestato su un pullman di linea

E' stato rintracciato e arrestato su un pullman di linea in viaggio da Nettuno verso il comune di Ardea. Si tratta di un 52enne italiano fermato dagli agenti del commissariato di polizia che gli hanno notificato un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

L'uomo deve indatti scontare una pena residua di due anni e due mesi per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori e per lesioni aggravate I fatti risalgono rispettivamente al 2019 e al 2016. Terminate le formalità di rito il 52enne è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Velletri.