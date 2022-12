Rapinatore sorpreso in sagrestia aggredisce il parroco

Durante le celebrazioni della messa si è introdotto all'interno della sagrestia di una chiesa di Lavinio, nel comune di Anzio, per rubare. Sorpreso dal parroco lo ha aggredito ferendolo ma è stato poi arrestato. L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì nella chiesa di Santi Chiara e Gioacchino, in via di Valle Schioia.

L'uomo è stato però sorpreso dal prete che ha cercato di bloccarlo per non farlo fuggire. Ne è scaturita però una colluttazione, interrotta solo dall'intervento dei carabinieri. Prima dell'arrivo dei militari l'uomo si sarebbe disfatto degli oggetti che probabilmente stava tentando di portare via. Il sacerdote, a seguito dell'aggressione subita, è stato giudicato guaribile con 7 giorni di prognosi per i traumi riportati. L'indagato, un uomo italiano di 50 anni, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e tradotto nella casa circondariale di Velletri in attesa della convalida