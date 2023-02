Lite tra vicini di casa, intervengono i carabinieri ma vengono insultati e minacciati di morte

Sono intervenuti per una lite fra vicini ma invece di riuscire a placare gli animi sono stati insultati e minacciati. Un uomo di 38 anni di origini sudamericane è stato poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. In seguito a una richiesta arrivata al 112, i militari sono intervenuti nella zona di Anzio Colonia, dove era stata segnalata una lite tra vicini di casa. Sul posto, la situazione sembrava molto calma ma una volta nell?abitazione, i carabinieri hanno trovato il 38enne in stato di agitazione che ha iniziato a inveire nei confronti del vicino, accusandolo di aver chiamato le forze dell'ordine.

Gli uomini dell'Arma hanno provato a calmare l?uomo che, senza alcun motivo, ha cominciato però a offenderli e minacciarli di morte. Con l?ausilio di una pattuglia dell?aliquota radiomobile sono riusciti a farlo salire in auto e a portarlo in caserma per l'identificazione ma qui ha continuato ad avere un atteggiamento ostile e a impedire in tutti i modi possibili le operazioni di fotosegnalamento. Per questi ragioni è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza. Il suo arresto è stato convalidato e, poiché gravato da precedenti specifici, è stato sottoposto alla misura cautelare dell?obbligo quotidiano di presentazione in caserma.