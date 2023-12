Perseguita la ex per tre anni e la minaccia: "Ti faccio portare via la figlia"

Tre anni di minacce e vessazioni, telefonate insistenti e messaggi, fino ad appostamenti sotto casa e alla minaccia di rivolgersi ai servizi sociali per farle portare via la figlia se non fosse tornata con lui. I poliziotti del commissariato di Anzio-Nettuno hanno arrestato un 57enne con l'accusa di atti persecutori. E' stata la sua ex a raccontare a tutto e a rivolgersi alle forze dell'ordine per chiedere aiuto.

Come emerso nel corso degli accertamenti, già durante la convivenza la donna aveva subito maltrattamenti dall’ex compagno, ma negli ultimi tempi l’aveva perseguitata più frequentemente e in un’occasione aveva addirittura lanciato dei sassi contro la porta della sua abitazione dopo essersi arrampicato sul muro di recinzione con il chiaro intento di verificare se era in casa. Il 57enne aveva minacciato di morte anche il nuovo compagno della sua ex. E una sera la donna, nel rincasare, lo aveva trovato davanti alla sua abitazione ed era stata costretta a ripararsi a lungo, insieme alla figlia minore, dietro ad alcune auto parcheggiate, in attesa che lui si allontanasse. L'attività investigativa scattata subito dopo la denuncia, e coordinata dalla procura di Velletri, ha permesso di dare riscontro al racconto della vittima e di ottenere dal giudice per le indagini preliminari un'ordinanza di applicazione della misura cautelare a carico dell'uomo, condotto nella casa circondariale di Velletri a disposizione dell'autorità giudiziaria.