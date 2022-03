Attentato incendiario ad una sala scommesse, in fiamme la serranda. Presi di mira anche altri due negozi

Sono in corso le indagini della polizia su un attentato incendiario messo a segno nella notte dell’8 marzo ad Anzio: presa di mira dai malviventi una sala scommesse, mentre è saltato il tentativo di incendio ai danni di altri due esercizi commerciali.

Tutto è successo intorno all’1.30 in via dei Fabbri. Come riporta RomaToday, ignoti hanno lanciato una bottiglia incendiaria contro l’ingresso della sala scommesse; le successive fiamme hanno danneggiato la serranda dell’attività e annerito l’insegna esterna. Scattato l’allarme sul posto son intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e gli agenti del locale Commissariato che hanno effettuato i primi rilievi accertando la natura dolosa delle fiamme.

Sul posto, infatti, sono stati ritrovati i frammenti di di un contenitore riempito di benzina lanciato contro il negozio; sono stati anche accertati altri due tentativi di rogo non riusciti nei confronti di altrettanti negozi che si trovano lungo la stessa strada.

Sono ora in corso le indagini da parte della polizia che ha acquisito anche le imagini delle telecamere di videosorveglianza da cui potrebbero arrivare risposte utili.