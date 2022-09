Trovato in una baracca il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione

Il cadavere di un uomo è stato trovato in una baracca ad Anzio, sul litorale romano, in avanzato stato di decomposizione. A richiedere l'intervento del 112 sono stati alcuni passanti insospettiti da un cattivo odore proveniente dalla struttura. Così è stato scoperto il corpo di un uomo. Il tragico rinvenimento nella mattinata di domenica.

Sono stati i carabinieri della compagnia neroniana ad intervenite intorno alle 9:30 del 4 settembre in piazzale Ardea, una strada secondaria del comune del litorale. Aperta la baracca segnalata dai cittadini i soccorritori hanno scoperto il cadavere che era ormai in avanzato stato di decomposizione. L'uomo non aveva segni evidenti segni di violenza sul corpo, come accertato dal medico legale. La salma è stata trasferita all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno, ma non c'è ancora l'identificazione ufficiale. I militari dell'arma hanno trovato indosso all'uomo solo un documento fotocopiato. Si sospetta che si tratti comunque di una morte naturale.