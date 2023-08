Controlli sul litorale: 1.000 euro di multa a un bar e due arresti

Servizio straordinario di controllo del territorio ad Anzio, condotto dai carabinieri della compagnia di Frascati, dal nucleo cinofili di Roma, dal nucleo antisofisticazione e sanità e dal nucleo ispettorato del lavoro ed elicotteristi di Pratica di mare. Durante l'attività è stato controllato un bar del territorio e, al termine dell'accertamento, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro per carenze igienico sanitarie e strutturali del magazzino dell'esercizio.

I militari hanno poi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e un ordine di esecuzione pena. La prima è scattata nei confronti di un italiano di 45 anni, gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, al punto da costringerla a cambiare le sue abitudini di vita. L'uomo è ora finito agli arresti in aggravamento di una precedente misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa, che era stato più volte violato. L'ordine di esecuzione pena è invece a carico di un 65enne che dovrà scontare la condanna a 4 anni e 10 mesi per bancarotta fraudolenta. Entrambi sono stati trasferiti in carcere a Velletri.

Durante il servizio sono stati eseguiti numerosi posti di controlli nei punti nevralgici della città di Anzio, dove sono stati fermati circa 60 veicoli e identificate 100 persone elevando diverse contravvenzioni per violazioni del Codice della strada.