Frana la falesia sulla costa: il terrazzo di una villa crolla sulla spiaggia

Crollo sulla spiaggia di Anzio. Una porzione di falesia è franata portandosi dietro il solaio del terrazzo di una villa su via Ardeatina. Una situazione che nel comune del litorale a sud di Roma si era già verificata: a novembre del 2020 franò una parte di un costone sulla spiaggia.

Domenica 7 aprile, come riporta Roma Today, l'episodio si è ripetuto. Nella zona interessata dal crollo sono intervenuti vigili del fuoco e agenti di polizia locale, che hanno accertato uno smottamento del terreno che ha provocato il distacco statico di una parte della costruzione. Un tratto di via Ardeatina è stato quindi interdetto ed è stato chiuso l'accesso alla porzione di arenile sottostante. L'area potrà essere riaperta solo in seguito a una verifica di stabilità del costone e al ripristino delle condizioni di sicurezza.